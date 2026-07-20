Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Актриса Алферова раскрыла, что у нее есть духовный наставник

Актриса Ксения Алферова недавно раскрыла, что является глубоко верующим человеком. По словам артистки, вера помогает пережить ей сложные времена, коих в ее жизни было немало. (Достаточно вспомнить громкую историю развода с Егором Бероевым). Также она рассказала, что у нее появился духовник. Причём, не совсем обычный в привычном понимании. Смотрите видео.

Актриса Ксения Алферова недавно раскрыла, что является глубоко верующим человеком. По словам артистки, вера помогает пережить ей сложные времена, коих в ее жизни было немало. (Достаточно вспомнить громкую историю развода с Егором Бероевым). Также она рассказала, что у нее появился духовник. Причём, не совсем обычный в привычном понимании. Смотрите видео.