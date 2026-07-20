Актриса Алферова раскрыла, что у нее есть духовный наставник

Актриса Ксения Алферова недавно раскрыла, что является глубоко верующим человеком. По словам артистки, вера помогает пережить ей сложные времена, коих в ее жизни было немало. (Достаточно вспомнить громкую историю развода с Егором Бероевым). Также она рассказала, что у нее появился духовник. Причём, не совсем обычный в привычном понимании. Смотрите видео.