Под запрос регионов: подход к подготовке врачей изменят в Казахстане

«Сегодня кадровая обеспеченность остается одним из ключевых факторов качества медицинской помощи. Новые правила позволят более точно прогнозировать, сколько врачей и других медицинских работников потребуется в стране в ближайшие годы, а также учитывать особенности каждого региона. В основе нового подхода будут использоваться данные о численности населения, структуре заболеваний, обеспеченности медицинскими кадрами, развитии сети больниц и поликлиник, а также прогнозы развития системы здравоохранения», — говорится в описании проекта.