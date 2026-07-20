Под запрос регионов: подход к подготовке врачей изменят в Казахстане

Проект приказа министра здравоохранения «Об утверждении Правил определения потребности в кадрах в области здравоохранения и объема приема на обучение по медицинским специальностям» был опубликован на портале «Открытые НПА».
В ведомстве разработали новые правила, которые позволят заранее определять, сколько врачей и специалистов нужно системе здравоохранения, какие направления подготовки являются наиболее востребованными и где необходимо усилить кадровый состав.
Главная цель документа — создать единую систему планирования подготовки медицинских специалистов, чтобы количество выпускников медицинских вузов и организаций образования соответствовало реальным потребностям здравоохранения.
«Сегодня кадровая обеспеченность остается одним из ключевых факторов качества медицинской помощи. Новые правила позволят более точно прогнозировать, сколько врачей и других медицинских работников потребуется в стране в ближайшие годы, а также учитывать особенности каждого региона. В основе нового подхода будут использоваться данные о численности населения, структуре заболеваний, обеспеченности медицинскими кадрами, развитии сети больниц и поликлиник, а также прогнозы развития системы здравоохранения», — говорится в описании проекта.
Документ предусматривает:
- прогнозирование потребности в медицинских специалистах;
- определение регионов с дефицитом или избытком кадров;
- расчет необходимого количества мест для обучения по медицинским специальностям;
- формирование государственного образовательного заказа с учетом потребностей областей и городов;
- постоянный мониторинг обеспеченности организаций здравоохранения специалистами.
Предполагается, что новый механизм позволит перейти от общего планирования подготовки кадров к более точному подходу, когда обучение специалистов будет ориентировано на реальные запросы системы здравоохранения.
Подчеркивается, что особое внимание будет уделено регионам, где существует нехватка медицинских работников. Планирование подготовки кадров позволит повысить эффективность распределения специалистов и обеспечить население необходимым количеством врачей.
В ведомстве обратили внимание, что новые правила не означают сокращение подготовки медицинских кадров. Они направлены на то, чтобы будущие специалисты обучались по тем направлениям, где их знания и навыки будут наиболее востребованы.
«Ожидается, что внедрение единого механизма кадрового планирования повысит качество государственного управления в сфере здравоохранения, поможет сократить дефицит специалистов и улучшить доступность медицинской помощи для граждан», — считают в Минздраве.