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В России будут бороться с резистентностью к лекарствам

Первые результаты работы по совершенствованию условий для обеспечения биологической безопасности кабмин ждет уже в 2027 году.

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Российские власти займутся разработкой мер противодействия резистентности патогенов к лекарствам, а также химическим и биологическим средствам. Это следует из правительственного документа, с которым ознакомился ТАСС.

Работа поручена Минздраву совместно с другими заинтересованными ведомствами. Они займутся совершенствованием условий для обеспечения биологической безопасности.

Первые результаты кабмин ждет уже в 2027 году, далее нужно будет отчитываться ежегодно.

В конце прошлого года в Роспотребнадзоре сообщали, что устойчивость микроорганизмов к антимикробным средствам за последние 20 лет выросла до 40 раз. Такое распространение резистентности рассматривается как биологическая угроза.

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