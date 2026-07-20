СМЗ снизил долю в мировом производстве магния

По итогам 2025 года доля ОАО «Соликамский магниевый завод» в мировом производстве первичного товарного магния составила 1,4%. Как следует из отчета компании, она снизилась на 0,1%. Незначительно уменьшилась и доля СМЗ в мировом производстве редкоземельных элементов — с 0,7% до 0,6%.