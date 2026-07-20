Протяженность коммунальных сетей Енисейской Сибири в 2,4 раза больше длины Транссиба

Каждый километр — это сложная инженерная система, требующая внимания и ухода, напомнили специалисты Красноярскстат. Так, водопровод в Красноярском крае растянулся на 9,8 тысячи километров: это словно проложить линию от Красноярска до Москвы и обратно. В Республике Хакасия длина водопроводных сетей составляет 1,7 тысячи километров, а в Республике Тыва — 285 километров. Тепловые сети также поражают размахом: в Красноярском крае их длина достигает 4,9 тысячи километров, в Республике Хакасия — 604 километра, в Республике Тыва — 324 километра. Не менее внушительна и сеть канализации: в крае — 3,9 тысячи километров, в Республике Хакасия — 992 километра, в Республике Тыва — 179 километров.