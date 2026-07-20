Две паиньки и мини-ураган. Красноярка сказала, легко ли быть мамой тройняшек

«В первый год я не спала абсолютно, думала, взорвётся мозг», — вспоминает мама тройняшек Светлана Моисеева. Казалось, ещё немного, и станет легче. Не тут-то было: малыши научились ходить, и группировка «охраняем от сна» переквалифицировалась в сообщество неумолимых фитнес-тренеров, решивших ударными темпами подготовить родителей как минимум к марафону.
Сейчас девочкам по девять лет, жизнь стала более спокойной и размеренной. Но даже о самых сложных её периодах красноярка рассказывает корреспонденту krsk.aif.ru с улыбкой.
Волнительная неожиданность.
Новость о том, что в семье появятся сразу трое малышей, заставила Светлану мысленно перенестись в одну из серий мультфильма «Ну, погоди!».
«Помните: “В красном углу ринга боксёр-волк…” — который вдруг обнаружил, что будет бороться не с маленьким зайчиком, а с зайцем-спортсменом. Я сразу себя боксёром-волком представила и подумала: “С какой стороны прилетит?” Напряглась серьёзно», — делится женщина.
Врачи постоянно предупреждали о больших рисках: случиться могло всё что угодно. Половину срока беременности пришлось провести на сохранении. «Доносишь до 34 недель — будешь героиней», — говорили медики. Светлана преодолела эту планку на неделю и шутит, что стала героиней дважды.
Последний триместр был физически самым тяжёлым. Очень уставала спина: живот был настолько большим, что не хватало 1,5-метровой ленты, чтобы его обхватить.
Родственники до последнего не знали, что ожидается тройня, и когда бабушке сообщили, что помимо Екатерины — о ней единственной рассказывали близким — на свет появились и Вероника с Еленой, та подумала, что её разыгрывают. Из роддома маму выписали только с двумя близнецами: их сестрёнка ещё два месяца пробыла под наблюдением врачей, после чего воссоединилась с семьёй.
«Проще не будет».
Первое время малыши спали по очереди: уснула одна — проснулась вторая, и дальше по кругу. Отдыхать многодетной маме приходилось урывками.
«Я даже не успевала сходить в магазин. А если нужно было оформить документы, воспринимала это как поездку за границу или отдых в санатории. Сидишь, ждёшь в очереди час, никто тебя не дёргает. Счастье! — смеётся Светлана. — В целом, конечно, очень помогали мама и старшая дочь. А однажды я встретила коллегу, которая сказала, что проще не будет никогда. Я ей поверила, и стало легче!».
Каждый выход на улицу был похож на квест: одеть детей, собраться самой, загрузить в лифт огромную коляску и с помощью кого-то из родственников транспортировать всю компанию на улицу. Нет помощника — нет прогулки.
Когда сестрёнки научились уверенно держаться на ногах, услуги ассистента стали требоваться реже, но возник новый вызов: собрать и направить разбегающихся малышей по нужному маршруту. Первые развивашки и секции выбирали поближе к дому: для удобства.
Без ревности.
Старшая дочь не ревновала маму к малышам: на момент их рождения ей было уже 16 лет. Девушка познакомилась с сёстрами, когда им исполнилось три месяца, вернувшись из Франции, где работала моделью. Сейчас она замужем и живёт не в Красноярске, но активно поддерживает связь с семьёй.
«Полину я всегда ставила девочкам в пример. Но малышки не ревновали: сказывалась разница в возрасте, и территориально они всё равно далеки. А вот между собой тройняшки раньше могли посоперничать за моё внимание», — вспоминает Светлана.
Приходилось вводить правила и границы, чтобы предупреждать конфликты. Эта практика помогает до сих пор, хотя полностью обойтись без ссор, конечно, невозможно.
Девочки разные по темпераменту. Близнецы Катя и Вероника — флегматики, и достаточно спокойно реагируют практически на всё. А Лена — мини-ураган, командир и заводила, способная одинаково хорошо затевать как веселье, так и стычки. Бывают и ситуации, когда девочки демонстрируют удивительную сплочённость. К примеру, когда им надоело ходить на хип-хоп, уговорить сестёр продолжать занятия было невозможно: видя друг в друге поддержку, держали оборону крепко.
И всё же среди тройняшек существует определённая иерархия. Сёстры родились с разницей в минуту, но все в курсе, кто старшая.
Четверть класса.
Сейчас девочки учатся в православной гимназии. Усидчивые Катя и Вероника — отличницы, подвижная и активная Лена — ударница.
«В классе всего 12 человек. Это достаточно удобно. Я пока не покупаю девочкам смартфоны, и когда они начинают их требовать, развожу руками: а что вы хотите, у вас четверть класса без телефонов», — улыбается Светлана.
В учебном заведении сёстры помимо уроков посещают хореографию, хор и шахматы. Ходят и на дополнительные занятия вне школы: бассейн, английский, рисование.
Мама девочек полностью посвятила себя семье. Пробовала возобновить работу — учителем математики — но совмещать оказалось непросто. Возможно, в будущем, когда дети станут более самостоятельными, Светлана вернётся в школу. Но пока она очень нужна дома. Семья ведёт активный образ жизни, часто посещает различные мероприятия. Да и на поддержание быта уходит много времени.
За годы материнства у женщины сформировался круг друзей и знакомых, среди которых есть и многодетные родители. Общение и встречи с единомышленниками помогают поддерживать позитивный настрой и заряжают энергией.