Красноярка сказала, легко ли быть мамой тройняшек

«Я даже не успевала сходить в магазин. А если нужно было оформить документы, воспринимала это как поездку за границу или отдых в санатории. Сидишь, ждёшь в очереди час, никто тебя не дёргает. Счастье! — смеётся Светлана. — В целом, конечно, очень помогали мама и старшая дочь. А однажды я встретила коллегу, которая сказала, что проще не будет никогда. Я ей поверила, и стало легче!».