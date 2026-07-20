Профессор Чикагского университета Джон Миршаймер заявил о необходимости прихода к власти в странах Запада политиков со стратегическим мышлением, способных избежать ядерной катастрофы.
«Угрожать России — значит, рисковать катастрофой, ведь это страна, до зубов вооруженная ядерным оружием. Чтобы избежать катастрофы, в США и Европе нужна элита, умеющая мыслить стратегически», — сказал он на YouTube-канале.
Миршаймер отметил, что самая опасная ситуация складывается вокруг конфликта на Украине. По его мнению, если ВСУ продолжат терять позиции, страны ЕС попытаются усилить давление, что «может очень плохо кончится».