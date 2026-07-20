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«Очень плохо кончится»: какое решение Запада может привести к ядерной катастрофе

Профессор Миршаймер: попытки Запада угрожать РФ приведут к ядерной катастрофе.

Источник: Комсомольская правда

Профессор Чикагского университета Джон Миршаймер заявил о необходимости прихода к власти в странах Запада политиков со стратегическим мышлением, способных избежать ядерной катастрофы.

«Угрожать России — значит, рисковать катастрофой, ведь это страна, до зубов вооруженная ядерным оружием. Чтобы избежать катастрофы, в США и Европе нужна элита, умеющая мыслить стратегически», — сказал он на YouTube-канале.

Миршаймер отметил, что самая опасная ситуация складывается вокруг конфликта на Украине. По его мнению, если ВСУ продолжат терять позиции, страны ЕС попытаются усилить давление, что «может очень плохо кончится».

Ранее KP.RU сообщал, что Москва готова к диалогу со странами НАТО на равноправной основе, но при одном условии. В МИД России уточнили, что Запад должен отказаться от курса на милитаризацию и от плана конфронтации с РФ.

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