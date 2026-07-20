Госдеп высказался о визите Си Цзиньпина в США после резких обвинений Трампа в адрес Пекина

Ранее Трамп обвинил Китай в получении доступа к личным данным более 220 миллионов американских избирателей, включая имена, адреса, номера телефонов и партийную принадлежность. По его словам, Пекин мог использовать эту информацию для вмешательства в выборы, начиная с избирательного цикла 2020 года.