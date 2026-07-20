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Госдеп высказался о визите Си Цзиньпина в США после резких обвинений Трампа в адрес Пекина

Рубио: подготовка визита Си Цзиньпина в США идет, несмотря на обвинения Трампа.

Источник: Комсомольская правда

Подготовка к визиту председателя КНР Си Цзиньпина в США в сентябре продолжается, несмотря на обвинения президента США Дональда Трампа в том, что Пекин якобы вмешивался в американские выборы. Об этом журналистам заявил госсекретарь Марко Рубио, пишет Bloomberg.

«Мы ожидаем, что визит состоится в сентябре», — цитирует агентство американского чиновника.

Ранее Трамп обвинил Китай в получении доступа к личным данным более 220 миллионов американских избирателей, включая имена, адреса, номера телефонов и партийную принадлежность. По его словам, Пекин мог использовать эту информацию для вмешательства в выборы, начиная с избирательного цикла 2020 года.

После этого официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь назвал «чистым вымыслом» и «злонамеренной клеветой» утверждения президента США Дональда Трампа о вмешательстве Китая в американские выборы.

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