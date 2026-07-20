В Хабаровском крае подтоплены частные подворья и дороги

На утро 20 июля в Охотском округе в ряде мест фиксируется спад уровня воды. Тем не менее в селе Резиденция, посёлке Новое Устье и селе Арка подтопленными остаются 24 приусадебных участка и 2 участка дорог внутри населённых пунктов. В селе Вострецово обстановка нормализована — все ранее подтопленные территории осушены. На автодороге Охотск — Аэропорт также зафиксированы последствия паводка; для обеспечения транспортного сообщения администрация округа запустила дополнительные маршруты до аэропорта.