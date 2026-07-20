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В Хабаровском крае подтоплены частные подворья и дороги

Из-за обильных осадков зафиксирован разлив малых рек и подтопление отдельных территорий.

Источник: Комсомольская правда

Паводковая обстановка в нескольких районах Хабаровского края остаётся на контроле у специалистов МЧС. Прошедшие дожди привели к разливу малых рек и подтоплению отдельных участков в Охотском муниципальном округе и Аяно Майском районе, сообщает ГУ МЧС по Хабаровскому краю. Подробнее — в материалах «Комсомольской правды» — Хабаровск.

На утро 20 июля в Охотском округе в ряде мест фиксируется спад уровня воды. Тем не менее в селе Резиденция, посёлке Новое Устье и селе Арка подтопленными остаются 24 приусадебных участка и 2 участка дорог внутри населённых пунктов. В селе Вострецово обстановка нормализована — все ранее подтопленные территории осушены. На автодороге Охотск — Аэропорт также зафиксированы последствия паводка; для обеспечения транспортного сообщения администрация округа запустила дополнительные маршруты до аэропорта.

В Аяно Майском районе по прежнему подтоплена взлётно посадочная полоса в посёлке Аян. Также из-за роста уровня воды в реке Левая Уйка подмыт мост на 6 м километре трассы п. Аян — п. Нелькан — аэропорт Мунук. Для движения транспорта организован объездной путь.

Гидрологи Дальневосточного УГМС отмечают повышенную водность на реках Бурея, Бикин, Подхоренок, Хор, Матай, Кия, Кур, Манома, Амгунь, Нимелен. По прогнозу, в течение двух дней возможен подъём воды до неблагоприятных отметок на реке Кур (у села Новокуровка) и реке Урми (у села Кукан), что грозит подтоплением низменных участков.

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