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В Хабаровском крае создали комиссию по развитию искусственного интеллекта

Новая структура займётся внедрением ИИ в госуправление, образование и здравоохранение.

В Хабаровском крае начала работу комиссия по вопросам развития и внедрения технологий искусственного интеллекта и цифрового развития региона, сообщает МАХ канал Минцифры Хабаровского края.

Первое заседание прошло 15 июля в Хабаровске.

Комиссия создана во исполнение указа президента России № 116 от 26 февраля 2026 года. Её возглавляет губернатор Хабаровского края.

На первом заседании участники обсудили результаты цифрового развития региона за первое полугодие 2026 года, а также возможности применения искусственного интеллекта в различных сферах — от государственного управления до медицины и образования.

Одним из направлений работы станет создание инфраструктуры для безопасного использования языковых моделей на базе отечественных технологий. Также планируется создание Межрегиональной лаборатории искусственного интеллекта на площадке Тихоокеанского государственного университета.

В числе ближайших задач комиссии — повышение качества государственных услуг, развитие региональной ИИ-инфраструктуры, обучение специалистов и координация работы различных ведомств.