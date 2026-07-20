В Хабаровском крае создали комиссию по развитию искусственного интеллекта

В Хабаровском крае начала работу комиссия по вопросам развития и внедрения технологий искусственного интеллекта и цифрового развития региона, сообщает МАХ канал Минцифры Хабаровского края.
Первое заседание прошло 15 июля в Хабаровске.
Комиссия создана во исполнение указа президента России № 116 от 26 февраля 2026 года. Её возглавляет губернатор Хабаровского края.
На первом заседании участники обсудили результаты цифрового развития региона за первое полугодие 2026 года, а также возможности применения искусственного интеллекта в различных сферах — от государственного управления до медицины и образования.
Одним из направлений работы станет создание инфраструктуры для безопасного использования языковых моделей на базе отечественных технологий. Также планируется создание Межрегиональной лаборатории искусственного интеллекта на площадке Тихоокеанского государственного университета.
В числе ближайших задач комиссии — повышение качества государственных услуг, развитие региональной ИИ-инфраструктуры, обучение специалистов и координация работы различных ведомств.