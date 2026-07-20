В Таганроге во время рейда на нелегальных торговцев составили 11 протоколов

Мероприятие прошло в районе 7-го Нового переулка и на соседних территориях. К рейду были привлечены специалисты городского управления потребительского рынка, полицейские и сотрудники Федеральной службы судебных приставов. Нарушителей привлекли к ответственности сразу по нескольким статьям, включая областное законодательство и КоАП РФ за незаконную предпринимательскую деятельность. Параллельно приставы изучали документы на автомобили и проверяли наличие у людей непогашенных штрафов и долгов по налогам.