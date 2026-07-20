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В Москве прошёл фестиваль прогрессивной музыки

В 2026 году фестиваль посвящен истории отечественного рока — от истоков до наших дней, — а также року в женском исполнении. Мероприятие объединило шесть сцен. Зрители познакомились с разными жанрами рока — от классики до современных направлений. Одним из центральных событий стало исполнение симфоническим оркестром произведений Дмитрия Шостаковича, приуроченное к 120-летию композитора. В общей сложности выступило около 150 музыкальных коллективов из России, США, Франции, Армении, Грузии, Узбекистана, Ирландии, Израиля, Кубы, Греции, Болгарии, а также стран Африки и Латинской Америки.

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В 2026 году фестиваль посвящен истории отечественного рока — от истоков до наших дней, — а также року в женском исполнении. Мероприятие объединило шесть сцен. Зрители познакомились с разными жанрами рока — от классики до современных направлений. Одним из центральных событий стало исполнение симфоническим оркестром произведений Дмитрия Шостаковича, приуроченное к 120-летию композитора.

В общей сложности выступило около 150 музыкальных коллективов из России, США, Франции, Армении, Грузии, Узбекистана, Ирландии, Израиля, Кубы, Греции, Болгарии, а также стран Африки и Латинской Америки.

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