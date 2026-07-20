Чукотка возглавила рейтинг регионов России с самыми высокими пенсиями

Средний размер пенсионных выплат более 30 тысяч рублей в июне 2026 года зафиксирован в 12 российских регионах. Информация об этом следует из данных Социального фонда России.
Так, на Чукотке пенсионеры в среднем получают 42 270 рублей, в Ненецком автономном округе — 38 831 рубль, в Камчатском крае — 37 662 рубля, в Магаданской области — 37 582 рубля, в Ханты-Мансийском автономном округе — 37 097 рублей.
Кроме того, соответствующий размер средней пенсии был зафиксирован в Ямало-Ненецком автономном округе, Мурманской области, Сахалинской области, Якутии, Республике Коми, Архангельской области и Карелии, передает РИА Новости.
До этого член комитета Государственной думы по бюджету и налогам Никита Чаплин также рассказал, что право выйти на пенсию в 50 лет в этом году сохраняется у нескольких категорий россиян.
Помимо этого, экономист Александр Разуваев поделился, что пенсионный возраст в России может быть увеличен еще на пять лет. По его словам, причиной изменений может стать демография, которая на данный момент говорит в пользу того, что «в будущем государству будет проблематично выплачивать пенсии».