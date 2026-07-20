Чукотка возглавила рейтинг регионов России с самыми высокими пенсиями

Помимо этого, экономист Александр Разуваев поделился, что пенсионный возраст в России может быть увеличен еще на пять лет. По его словам, причиной изменений может стать демография, которая на данный момент говорит в пользу того, что «в будущем государству будет проблематично выплачивать пенсии».