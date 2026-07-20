Сборная России сохранит 35-е место в рейтинге ФИФА после завершения ЧМ-2026

По итогам ЧМ российскую сборную обошла команда Парагвая с 1542 очками, дошедшая до ⅛ финала. Также команде России удалось не опуститься в рейтинге благодаря результатам сборной Панамы (1478), которая из группы не вышла. За чемпионат парагвайцы поднялись на семь строчек, панамцы опустились на 10, уточняет агентство.