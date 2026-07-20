Сборная России сохранит 35-е место в рейтинге ФИФА после завершения ЧМ-2026

Сборная России сохранит 35-е место в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА) после завершения чемпионата мира — 2026. Об этом в понедельник, 20 июля, пишет ТАСС.
На счету российской сборной 1529 очков. При этом клубы и сборные РФ отстранены от международных турниров с 2022 года.
По итогам ЧМ российскую сборную обошла команда Парагвая с 1542 очками, дошедшая до ⅛ финала. Также команде России удалось не опуститься в рейтинге благодаря результатам сборной Панамы (1478), которая из группы не вышла. За чемпионат парагвайцы поднялись на семь строчек, панамцы опустились на 10, уточняет агентство.
Испанская команда одержала победу над сборной Аргентины в финале чемпионата мира по футболу и стала двукратным победителем турнира. Игра проходила в воскресенье, 19 июля, в Нью-Йорке и завершилась победой испанцев по итогам дополнительного времени со счетом 1:0. Гол забил Ферран Торрес на 106-й минуте.
Нападающий французской команды Килиан Мбаппе стал лучшим бомбардиром чемпионата мира по футболу 2026 года. Этого результата он добился после окончания финальной игры ЧМ между сборными Испании и Аргентины.