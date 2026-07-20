Челябинцы смогут увидеть парад планет

Для наблюдения за четырьмя ближайшими к нам планетами специальная техника не потребуется. Однако ледяные гиганты Уран и Нептун окажутся слишком тусклыми для человеческого зрения, поэтому их придется рассматривать исключительно через бинокль или телескопическую аппаратуру. При этом сама Жанна Буйло уточняет важный нюанс оптики: даже при использовании увеличительных приборов сфокусироваться можно только на одном объекте за раз. Таким образом, увидеть всю шестерку космических тел одновременно получится только невооруженным глазом, охватив взглядом сразу весь сектор неба.