Челябинцы смогут увидеть парад планет

Жителям Челябинской области 12 августа представится редкая возможность наблюдать масштабное астрономическое явление — визуальное выравнивание шести планет Солнечной системы.
В предрассветные часы на небосводе выстроятся в цепочку Меркурий, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун. Как пояснила директор астрокомплекса Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического университета Жанна Буйло, вопреки названию «парад», в космическом пространстве небесные тела не образуют идеальную прямую. Они останутся на разных участках своих орбит и будут находиться на разном удалении от Земли; наблюдаемая линия — лишь оптическая иллюзия для земного зрителя.
Порядок появления светил будет следующим: первыми над горизонтом взойдут Сатурн и Нептун — это произойдет около полуночи. Затем к ним присоединится Уран. Ближе к рассвету станет различим красноватый диск Марса, а практически перед самым восходом солнца появятся самые яркие участники парада — Юпитер и Меркурий.
Для наблюдения за четырьмя ближайшими к нам планетами специальная техника не потребуется. Однако ледяные гиганты Уран и Нептун окажутся слишком тусклыми для человеческого зрения, поэтому их придется рассматривать исключительно через бинокль или телескопическую аппаратуру. При этом сама Жанна Буйло уточняет важный нюанс оптики: даже при использовании увеличительных приборов сфокусироваться можно только на одном объекте за раз. Таким образом, увидеть всю шестерку космических тел одновременно получится только невооруженным глазом, охватив взглядом сразу весь сектор неба.