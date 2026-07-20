ТОГУ присвоено имя первого ректора Михаила Даниловского

Память о первом ректоре давно стала неотъемлемой частью истории университета и Хабаровска. В 1993 году Михаил Даниловский был удостоен звания «Почетный гражданин г. Хабаровска». Его имя носит улица в Северном округе города, мемориальные доски установлены на главном корпусе ТОГУ и на доме, где Михаил Павлович жил с 1977 по 1995 год. В университете учреждены именные стипендии и премии, проводятся научные чтения и спортивные турниры, посвященные его памяти.