ТОГУ присвоено имя первого ректора Михаила Даниловского

Приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 15 июня 2026 года Тихоокеанскому государственному университету присвоено имя профессора Михаила Павловича Даниловского — первого ректора вуза, сообщает медиацентр вуза.
Михаил Даниловский возглавлял университет, который в те годы носил названия Хабаровский автодорожный институт и затем Хабаровский политехнический институт, на протяжении 30 лет. Под его руководством небольшой автомобильно-дорожный институт превратился в один из крупнейших образовательных и научных центров Дальнего Востока.
Именно с именем Михаила Павловича связано становление инженерной школы, развитие университетской инфраструктуры и формирование традиций, которые сегодня являются основой Тихоокеанского государственного университета. Кроме прочего профессор Даниловский участвовал в создании Совета ректоров учебных заведений Хабаровского края и Еврейской автономной области и возглавлял его в течение десятилетия.
Михаил Павлович Даниловский — участник Великой Отечественной войны. За боевые заслуги он был награжден орденом Отечественной войны I степени, медалями «За отвагу», «За оборону Сталинграда», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941−1945 гг.». За многолетний труд в сфере высшего образования удостоен двух орденов Трудового Красного Знамени, орденов Дружбы народов и «Знак Почета».
Память о первом ректоре давно стала неотъемлемой частью истории университета и Хабаровска. В 1993 году Михаил Даниловский был удостоен звания «Почетный гражданин г. Хабаровска». Его имя носит улица в Северном округе города, мемориальные доски установлены на главном корпусе ТОГУ и на доме, где Михаил Павлович жил с 1977 по 1995 год. В университете учреждены именные стипендии и премии, проводятся научные чтения и спортивные турниры, посвященные его памяти.
По словам ректора ТОГУ Юрия Марфина, первый руководитель вуза Михаил Даниловский предопределил развитие образования и науки всего Дальнего Востока. Присвоение университету его имени — это дань уважения ученому и символ памяти о труде предшественников. Ректор подчеркнул необходимость опираться на их опыт и приумножать наследие для дальнейшего развития региона.
«От имени нашей семьи хочу сказать, что мы с большим воодушевлением восприняли это событие. Мы искренне приветствуем и полностью поддерживаем решение о присвоении университету имени Михаила Павловича Даниловского. Для нас это свидетельство бережного отношения нынешнего поколения сотрудников и студентов к истории университета, памяти о его первом ректоре и признание заслуг Михаила Павловича в развитии высшего образования Хабаровского края и всего Дальнего Востока», — отметил внук первого ректора ТОГУ Михаил Даниловский.
Ранее ИА AmurMedia сообщало, что в Хабаровске на площадке ТОГУ состоялся прямой сеанс радиосвязи с Международной космической станцией, где сейчас работает экипаж корабля «Союз МС-29» под командованием уроженца города.