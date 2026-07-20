Мужчина ударил гостя ножом в живот во время конфликта в Хабаровском крае

Солнечный районный суд вынес обвинительный приговор в отношении 46-летнего местного жителя. В феврале 2026 года в селе Эврон во время застолья сожительница 46-летнего мужчины пожаловалась ему на поведение гостя. В результате мужчины начали ссориться, и обвиняемый ударил гостя ножом в живот. Суд дал виновному 4 года исправительной колонии общего режима. С осужденного в пользу потерпевшего также взыскали 750 тысяч рублей компенсации вреда здоровью. Приговор в законную силу не вступил.