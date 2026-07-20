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Жара и небольшие дожди ждут нижегородцев на новой рабочей неделе

Погода будет располагать к приятным прогулкам.

Наступившая рабочая неделя принесет нижегородцам жару и небольшие дожди. Такой прогноз публикует сервис Яндекс Погода.

В понедельник, 20 июля, температура воздуха прогреется до +28, будет облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-западный, 2 м/с.

Во вторник, 21 июля, воздух прогреется до +30. День ожидается облачным с прояснениями, без осадков. Ветер сменит направление на южное и юго-западное, 2 м/с.

В среду, 22 июля, ожидается небольшой дождь. Температура воздуха до +27. Ветер юго-западный, 4 м/с.

В четверг, 23 июля будет облачно с прояснениями, без осадков. Днём будет до +26. Ветер юго-западный, 3 м/с.

В пятницу, 24 июля, пройдет дождь. Температура воздуха днём до +26. Ветер юго-восточный, 4 м/с.

Ранее на сайте pravda-nn.ru рассказывалось, как справляются с жарой в Нижнем Новгороде.