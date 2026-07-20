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В небе над Ростовской областью сбили более 35 беспилотников

Ростовская область подверглась массированной атаке дронов.

Источник: Комсомольская правда

Ночью 20 июля силы противовоздушной обороны пресекли массированную атаку беспилотников на территорию Ростовской области. Губернатор Юрий Слюсарь проинформировал, что в общей сложности было нейтрализовано свыше 35 воздушных целей.

Налет пришелся на Таганрог и акваторию Таганрогского залива, а также семь районов области. Системы ПВО работали и в Азовском, Матвеево-Курганском, Неклиновском, Миллеровском, Верхнедонском, Целинском и Чертковском районах.

Падение фрагментов сбитых аппаратов привело к локальному происшествию в Шолоховском районе, где загорелась лесная подстилка. Возгорание оперативно потушили, обошлось без пострадавших. Глава региона подчеркнул, что в настоящий момент режим беспилотной опасности продолжает действовать. Жителей призывают сохранять бдительность, зайти в помещения и держаться дальше от окон.

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