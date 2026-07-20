В Красноярском крае собирают школьные принадлежности для нуждающихся семей

В Красноярском крае в преддверии начала нового учебного года дан старт ежегодной благотворительной акция «Помоги пойти учиться».
В министерстве соцполитики рассказали, что это масштабное мероприятие объединяет усилия социальных служб, педагогов и сотрудников полиции. Специалисты ведомств проводят совместные рейды, посещая семьи, которые сейчас переживают непростые времена. Главная цель — не просто проверить готовность ребенка к школе, а вовремя протянуть руку помощи: обеспечить детей школьной канцелярией, одеждой и обувью.
Помимо этого, во всех комплексных центрах социального обслуживания населения края, центрах помощи семье и детям, а также в здании министерства социальной политики открыты пункты сбора новых школьных принадлежностей, одежды, обуви и всего того, что поможет ребятам с комфортом начать учебный год.
«Наша акция — это часть большой системной работы. Мы стремимся создать среду, где каждый ребенок будет чувствовать поддержку, а родители не останутся один на один со своими трудностями. До начала учебного года остаются считанные недели. Для многих семей это время не только приятных хлопот, но и серьезных расходов. Чтобы каждый школьник встретил 1 сентября с радостью и всем необходимым, в крае вновь проходит добрая акция “Помоги пойти учиться”», — заявила министр социальной политики Красноярского края Ирина Пастухова..
Акция продлится до 1 октября. Все собранные вещи будут переданы нуждающимся семьям или в социальные учреждения края. Адреса учреждений можно посмотреть здесь: szn24.ru/institutions.
Напомним, что в прошлом году в рамках акции «Помоги пойти учиться» в крае поддержали более 27 тысяч детей, в их числе были и ребята из многодетных семей.
Ранее президент Владимир Путин называл поддержку рождаемости и многодетности одной из приоритетных задач для страны. В 2025 году в России запустили национальный проект «Семья». Он направлен на повышение качества жизни российских семей с детьми. В составе проекта пять федеральных программ: «Многодетная семья», «Поддержка семьи», «Охрана материнства и детства», «Старшее поколение», «Семейные ценности и инфраструктура культуры».
Подробно о нацпроекте «Семья» и мерах поддержки, положенных многодетным родителям в Красноярском крае можно узнать по ссылке.
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