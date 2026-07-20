В Красноярском крае собирают школьные принадлежности для нуждающихся семей

«Наша акция — это часть большой системной работы. Мы стремимся создать среду, где каждый ребенок будет чувствовать поддержку, а родители не останутся один на один со своими трудностями. До начала учебного года остаются считанные недели. Для многих семей это время не только приятных хлопот, но и серьезных расходов. Чтобы каждый школьник встретил 1 сентября с радостью и всем необходимым, в крае вновь проходит добрая акция “Помоги пойти учиться”», — заявила министр социальной политики Красноярского края Ирина Пастухова..