Строители приступили ко второму этапу строительства ДВХМ в Хабаровске

— Сейчас ведутся работы по бурению свай под фундамент здания музея, — объясняет руководитель проекта подразделения ОП Хабаровск Группы компаний «Бамтоннельстрой-Мост» — Алексей Бурукин. — Технология тут такая: выбуривается скважина, туда погружается арматурный каркас, заливается бетоном. Всего будет установлено 365 свай длиной от 14 до 18 метров,