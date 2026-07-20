Строители приступили ко второму этапу строительства ДВХМ в Хабаровске

На стройплощадке рядом со Спасо-Преображенским кафедральным собором начались работы по устройству буронабивных свай фундамента будущего здания Дальневосточного художественного музея, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
— Сейчас ведутся работы по бурению свай под фундамент здания музея, — объясняет руководитель проекта подразделения ОП Хабаровск Группы компаний «Бамтоннельстрой-Мост» — Алексей Бурукин. — Технология тут такая: выбуривается скважина, туда погружается арматурный каркас, заливается бетоном. Всего будет установлено 365 свай длиной от 14 до 18 метров,
Потом строители приступят к заливке фундамента, а следующим этапом будет возведение самого уникального здания.
На объекте задействовано 15 единиц техники, трудятся более 50 специалистов. В пиковые периоды работ планируется привлекать до 450 человек.
На днях губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин встретился с руководителем Группы компаний «Бамтоннельстрой-Мост», генподрядчиком строительства, председателем наблюдательного совета Русланом Байсаровым.
В новом здании ДВХМ, а оно предполагается площадью более 24 тысяч квадратных метров, разместятся экспозиционные и лекционные залы, читальные и выставочные пространства, фондохранилище, реставрационные мастерские, а также коворкинг и творческое пространство.
Проект включен в мастер-план Хабаровска, утвержденный Президентом РФ Владимиром Путиным. Он реализуется при поддержке полномочного представителя Президента РФ в ДФО Юрия Трутнева и содействии Минвостокразвития России в рамках механизма дальневосточной концессии.
— Вместе мы построим объект, который определит культурное будущее всего Дальнего Востока, — отметил глава региона Дмитрий Демешин, который следит за продвижением проекта. — Новое здание ДВХМ даст жителям больше возможностей знакомиться с искусством.