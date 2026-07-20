ЖКХ назвало сроки влажной и сухой уборки подъезда в Беларуси

— У собственников есть возможность отказаться от услуги ЖКХ и принять обязательства по уборке на себя, разделив между соседями. Можно также нанимать кого-то и оплачивать услугу самим. Для этого также понадобится единогласное решение всех жильцов дома или ЖСК на общем собрании, — подытожила ведущий специалист Узденского ЖКХ Таисия Рабцевич.