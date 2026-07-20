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ЖКХ назвало сроки влажной и сухой уборки подъезда в Беларуси

ЖКХ высказалось о сроках влажной и сухой уборки подъездов в Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

Стало известно, когда в подъездах белорусов должна выполняться влажная и сухая уборка. Об этом в ЖКХ рассказали zorkanews.by.

В Узденском ЖКХ обратили внимание на то, что периодичность уборки в подъездах регулируют нормативные документы. Минимальный объем таких работ регламентирует постановление Министерства ЖКХ (№ 7 от 12 июня 2020 года).

Так, сухую уборку первых этажей домов должны проводить дважды в неделю. На этажах от второго в домах без лифтов — не реже одного раза в неделю. Влажная уборка осуществляется дважды в месяц. График уборки размещают на доске информирования рядом с подъездом.

Кроме того, минимум раз в год в подъезде моются стены, двери, плафоны, отопительные приборы, окна, наводится порядок на чердаках и в подвалах. По мере необходимости проводят дезинфекционные работы, уничтожают насекомых и грызунов.

Услуга по уборке подъездов является платной в Беларуси. Ее ЖКХ предоставляет, если имеется единогласное решение не менее 70% собственников квартир, что они должны подтвердить письменным заявлением.

— У собственников есть возможность отказаться от услуги ЖКХ и принять обязательства по уборке на себя, разделив между соседями. Можно также нанимать кого-то и оплачивать услугу самим. Для этого также понадобится единогласное решение всех жильцов дома или ЖСК на общем собрании, — подытожила ведущий специалист Узденского ЖКХ Таисия Рабцевич.

А здесь мы писали, что оплачивают белорусы за дверью своей квартиры в многоэтажке, чем из общих благ могут пользоваться и как на это влияет метраж жилья.