На Дону составили 11 протоколов на уличных торговцев. Об этом в своих соц-сетях рассказала глава города Таганрог Светлана Камбулова. Рейд прошел в 7-м Новом переулке и на соседних территориях. К проверке подключились полиция, управление потребительского рынка и судебные приставы. В итоге на нарушителей составили 11 административных протоколов за незаконное предпринимательство. Пока торговцы объяснялись с правоохранителями, приставы параллельно проверяли их автомобили на наличие неоплаченных штрафов и налоговых долгов. Главная цель таких проверок — наведение порядка, а не просто наказание рублем. Нелегалам настоятельно рекомендуют оформить бизнес и перейти на специально оборудованные площадки.