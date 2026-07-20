На проект дноуглубления в порту Таганрога направят 42 млн рублей

В Таганроге объявили торги по поиску подрядчика для разработки проекта дноуглубления в морском порту. Стоимость контракта превышает 42 млн руб. Соответствующая информация опубликована на портале госзакупок.
В задачи победителя тендера войдут инженерные изыскания и подготовка документации для ремонтных работ на подходном канале и акватории порта. Проект рассчитан на 2029−2038 годы.
На подготовку плана и прохождение государственной экспертизы у потенциального подрядчика есть 18 месяцев. При этом сама закупка носит плановый характер и не предполагает немедленного начала работ.
Ранее «Ъ-Ростов» сообщал, что 10 июля 2026 года из-за атаки БПЛА в Таганрогском морском порту произошел пожар. В районе объекта был введен режим ЧС, проводилась эвакуация жителей.