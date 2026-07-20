США получат заказанные из-за конфликта с Ираном Patriot только к 2029 году

США и их союзники не смогут получить зенитные ракеты для комплексов Patriot, заказанные на фоне обострения конфликта с Ираном, раньше конца 2028 года. Об этом пишет РИА Новости, изучив актуальные правительственные документы США.
На закупку дополнительных боеприпасов в общей сложности выделено 7,13 млрд долларов в рамках двух действующих контрактов с корпорацией Lockheed Martin. Из этой суммы на нужды американской армии приходится 1,93 млрд долларов, тогда как остальные средства поступили от иностранных государств по программе межправительственных иностранных военных продаж (FMS).
На основе бюджетного запроса Пентагона средняя стоимость одной ракеты новейшей модификации PAC-3 MSE для военных США составляет около 4,3 млн долларов. Таким образом, выделенного финансирования хватит на производство более чем 1,6 тысячи перехватчиков.
Однако оперативно восполнить арсеналы не удастся. Согласно документам, нормативный срок от размещения повторного заказа до непосредственной поставки PAC-3 MSE составляет около 30 месяцев. Это означает, что снаряды, профинансированные после эскалации на Ближнем Востоке, начнут поступать заказчикам не раньше конца 2028 — начала 2029 года. Ситуацию осложняют и ограниченные мощности завода Lockheed Martin в Техасе, способного выпускать лишь около 650 таких ракет в год.
Напомним, иранские войска активно бьют по американским базам на Ближнем Востоке. Накануне удары нанесли по радиолокационной системе Patriot и системам противовоздушной обороны (ПВО) на базе Али ас-Салем.