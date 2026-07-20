США получат заказанные из-за конфликта с Ираном Patriot только к 2029 году

Однако оперативно восполнить арсеналы не удастся. Согласно документам, нормативный срок от размещения повторного заказа до непосредственной поставки PAC-3 MSE составляет около 30 месяцев. Это означает, что снаряды, профинансированные после эскалации на Ближнем Востоке, начнут поступать заказчикам не раньше конца 2028 — начала 2029 года. Ситуацию осложняют и ограниченные мощности завода Lockheed Martin в Техасе, способного выпускать лишь около 650 таких ракет в год.