Сотни людей окажутся без электричества: отключения света в Ростове на 20 июля

Отключения света в Ростове на 20 июля затронут десятки адресов и сотни жителей. Об этом предупредили в ресурсоснабжающей компании «Донэнерго». Выяснили, где именно в понедельник не будет света.
С 9:00 до 17:00 электричества не будет по следующим адресам:
— проспект Буденновский, 59А, 61/12;
— улица Тельмана, 8, 10, 21;
— улица Островского, 96;
— улица 35-я линия, 21−81;
— улица 37-я линия, 12−76 и 25−97;
— улица 39-я линия, 24−90;
— улица Богданова, 58−74;
— улица 2-я Пролетарская, 51−75 и 44−54;
— улица Сарьяна, 48−66 и 55−73;
— улица Войкова, 44−68, 97, 101.
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