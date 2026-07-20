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Сотни людей окажутся без электричества: отключения света в Ростове на 20 июля

Энергетики перечислили адреса, где в Ростове в понедельник не будет света.

Источник: Комсомольская правда

Отключения света в Ростове на 20 июля затронут десятки адресов и сотни жителей. Об этом предупредили в ресурсоснабжающей компании «Донэнерго». Выяснили, где именно в понедельник не будет света.

С 9:00 до 17:00 электричества не будет по следующим адресам:

— проспект Буденновский, 59А, 61/12;

— улица Тельмана, 8, 10, 21;

— улица Островского, 96;

— улица 35-я линия, 21−81;

— улица 37-я линия, 12−76 и 25−97;

— улица 39-я линия, 24−90;

— улица Богданова, 58−74;

— улица 2-я Пролетарская, 51−75 и 44−54;

— улица Сарьяна, 48−66 и 55−73;

— улица Войкова, 44−68, 97, 101.

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