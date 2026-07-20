Юрист Южалин разъяснил, могут ли уволить сотрудника за использование искусственного интеллекта

Хотя трудовое законодательство не предусматривает прямого основания для увольнения за сам факт использования нейросетей, работодатель имеет право установить такой запрет во внутренних документах. Об этом в беседе с RT рассказал Александр Южалин, руководитель юридической практики в SuperJob.
По словам эксперта, закон напрямую не запрещает сотрудникам применять ИИ, однако руководство компании может прописать это ограничение в трудовом договоре или локальных нормативных актах. В таком случае работник обязан выполнять требование руководства, а его нарушение будет расценено как дисциплинарный проступок.
За первое незначительное нарушение сотруднику грозит замечание или выговор. Если же проступки повторяются при наличии непогашенных взысканий, закон позволяет расторгнуть трудовой договор за неоднократное неисполнение обязанностей. В исключительных случаях увольнение возможно сразу — например, если применение ИИ привело к разглашению коммерческой тайны или персональных данных.
Напомним, Герман Греф рассказал сенаторам о глобальных вызовах и возможностях России в эпоху ИИ.