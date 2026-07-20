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В ЕАО начали охоту на незаконные посевы мака и конопли

Полиция региона проводит операцию «Мак-2026» и ищет очаги произрастания наркосодержащих растений.

В Еврейской автономной области стартовал первый этап межведомственной оперативно-профилактической операции «Мак-2026», сообщает Управление МВД России по ЕАО.

Мероприятия проходят с 20 по 29 июля. Их цель — выявление и уничтожение незаконных посевов и очагов произрастания дикорастущих наркосодержащих растений, а также пресечение преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков растительного происхождения.

В ходе операции сотрудники полиции будут устанавливать лиц, причастных к незаконному выращиванию наркосодержащих растений и распространению наркотиков, а также выявлять каналы поступления запрещённых веществ в регион.

Жителей ЕАО просят сообщать о местах произрастания таких растений и фактах хранения или распространения наркотиков.

Информацию можно передать по телефону доверия УМВД России по ЕАО 2−03−02 или 128. Анонимность обращения гарантируется.