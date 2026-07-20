В ЕАО начали охоту на незаконные посевы мака и конопли

Мероприятия проходят с 20 по 29 июля. Их цель — выявление и уничтожение незаконных посевов и очагов произрастания дикорастущих наркосодержащих растений, а также пресечение преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков растительного происхождения.