В ЕАО начали охоту на незаконные посевы мака и конопли

В Еврейской автономной области стартовал первый этап межведомственной оперативно-профилактической операции «Мак-2026», сообщает Управление МВД России по ЕАО.
Мероприятия проходят с 20 по 29 июля. Их цель — выявление и уничтожение незаконных посевов и очагов произрастания дикорастущих наркосодержащих растений, а также пресечение преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков растительного происхождения.
В ходе операции сотрудники полиции будут устанавливать лиц, причастных к незаконному выращиванию наркосодержащих растений и распространению наркотиков, а также выявлять каналы поступления запрещённых веществ в регион.
Жителей ЕАО просят сообщать о местах произрастания таких растений и фактах хранения или распространения наркотиков.
Информацию можно передать по телефону доверия УМВД России по ЕАО 2−03−02 или 128. Анонимность обращения гарантируется.