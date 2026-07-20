ТАСС: в России начнут бороться с резистентностью к лекарствам

Советник по науке холдинга «Нацимбио» Госкорпорации Ростех, доктор медицинских наук, профессор Игорь Никитин рассказал о том, получится ли у нас решить проблему антибиотикорезистентности в ближайшем будущем. Как выяснилось, нет. Мы можем лишь пытаться снижать скорость и масштабы ее наступления.