ТАСС: в России начнут бороться с резистентностью к лекарствам

В России власти начнут бороться с резистентностью патогенов к лекарствам, а также химическим и биологическим средствам. В скором времени разработкой соответствующих мер займется Минздрав. Об этом со ссылкой на правительственный документ сообщает ТАСС.
Отмечается, что к Минздраву подключатся и другие заинтересованные ведомства. В их задачу войдет совершенствование условий для обеспечения биологической безопасности. Ожидается, что первые результаты этой работы появятся уже в 2027 году.
20 мая в Москве прошла стратегическая сессия «Борьба с антимикробной резистентностью. В поисках решений для достижения национальных целей». Главный вывод: победить супербактерии новыми препаратами нельзя, но можно научиться с ними жить, экономя миллиарды.
Советник по науке холдинга «Нацимбио» Госкорпорации Ростех, доктор медицинских наук, профессор Игорь Никитин рассказал о том, получится ли у нас решить проблему антибиотикорезистентности в ближайшем будущем. Как выяснилось, нет. Мы можем лишь пытаться снижать скорость и масштабы ее наступления.