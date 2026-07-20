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ТАСС: в России начнут бороться с резистентностью к лекарствам

В 2027 году в России появятся первые результаты борьбы с резистентностью к лекарствам.

Источник: Комсомольская правда

В России власти начнут бороться с резистентностью патогенов к лекарствам, а также химическим и биологическим средствам. В скором времени разработкой соответствующих мер займется Минздрав. Об этом со ссылкой на правительственный документ сообщает ТАСС.

Отмечается, что к Минздраву подключатся и другие заинтересованные ведомства. В их задачу войдет совершенствование условий для обеспечения биологической безопасности. Ожидается, что первые результаты этой работы появятся уже в 2027 году.

20 мая в Москве прошла стратегическая сессия «Борьба с антимикробной резистентностью. В поисках решений для достижения национальных целей». Главный вывод: победить супербактерии новыми препаратами нельзя, но можно научиться с ними жить, экономя миллиарды.

Советник по науке холдинга «Нацимбио» Госкорпорации Ростех, доктор медицинских наук, профессор Игорь Никитин рассказал о том, получится ли у нас решить проблему антибиотикорезистентности в ближайшем будущем. Как выяснилось, нет. Мы можем лишь пытаться снижать скорость и масштабы ее наступления.