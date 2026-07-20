Информация и о долгах и налогах будет появляться на Госуслугах с 1 августа

Начиная с 1 августа текущего года, извещения, касающиеся налогов на имущество, станут автоматически размещаться в личных кабинетах пользователей на портале «Госуслуги». Такую информацию обнародовала Федеральная налоговая служба. В настоящее время для получения подобных документов через указанный сервис требуется предварительно подать отдельное заявление.
Обновлённый регламент вступит в силу до начала осенней кампании по уплате налогов за 2025 год. В личном кабинете налогоплательщика на веб-ресурсе ФНС уведомления, как и раньше, останутся в открытом доступе.
Гражданам, у которых отсутствует верифицированная учётная запись на «Госуслугах» и нет доступа к кабинету ФНС, будут направляться бумажные версии писем. Помимо налоговых уведомлений, через портал также станут приходить требования и решения о принудительном взыскании задолженности.
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