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В Ростовской области из-за атаки БПЛА загорелась лесная подстилка

В Шолоховском районе потушили пожар в лесу, вспыхнувший от упавшего дрона.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области в результате ночной атаки беспилотных летательных аппаратов произошло возгорание лесной подстилки. Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь.

Силы противовоздушной обороны отражали массированный налет в течение всей ночи. Всего удалось нейтрализовать свыше 35 дронов. Перехваты произошли в районе Таганрога и акватории Таганрогского залива, а также над территориями семи муниципальных образований области.

Наземные последствия были зафиксированы в Шолоховском районе, куда упали обломки сбитого аппарата. Огонь охватил сухую лесную подстилку, однако оперативные службы быстро справились с ситуацией и ликвидировали горение. Среди местных жителей никто не пострадал.

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