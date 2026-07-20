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Дворнику из Хабаровского края выдали спецодежду по требованию прокурора

В Охотском районе прокуратура защитила трудовые права местной жительницы.

Источник: Комсомольская правда

В Охотском районе прокуратура защитила трудовые права местной жительницы: после проверки работодатель обеспечил женщину спецодеждой в полном объёме. Работница, занимавшая должность дворника, на протяжении года не получала положенную по закону защитную одежду, сообщает прокуратура Хабаровского края. Подробнее — в материалах «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Надзорное ведомство внесло представление руководителю организации; оно было рассмотрено и удовлетворено. Виновное должностное лицо понесло дисциплинарное взыскание. Также по постановлению прокурора работодатель привлечён к административной ответственности по ч. 1 ст. 5.27.1 КоАП РФ — ему назначено наказание в виде предупреждения.

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