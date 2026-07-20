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Комсомольчанин завоевал золото на первенстве мира по каратэ в Токио

18 и 19 июля в столице Японии завершились чемпионат и первенство мира по каратэ Шинкиокушинкай. Среди сильнейших бойцов планеты — представители Комсомольска-на-Амуре. В абсолютной категории победу одержал Егор Гладовский. Конкуренция была высочайшей, но спортсмен сумел показать лучший результат.

18 и 19 июля в столице Японии завершились чемпионат и первенство мира по каратэ Шинкиокушинкай. Среди сильнейших бойцов планеты — представители Комсомольска-на-Амуре. В абсолютной категории победу одержал Егор Гладовский. Конкуренция была высочайшей, но спортсмен сумел показать лучший результат.