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В Волгограде утром 20 июля отменили беспилотную опасность

Угроза удара беспилотниками сохранялась в Волгоградской области более девяти часов. О возможной.

Угроза удара беспилотниками сохранялась в Волгоградской области более девяти часов.

О возможной атаке БПЛА жителей региона предупредили накануне в 22:06. Всю ночь горожанам советовали не подходить к окнам и с осторожностью выходить на улицу. О снятии всех ограничений в РСЧС сообщили сегодня в 07:21.

На фоне действовавшей опасности как в Волгоградской, так и в Московской областях в аэропорту задерживаются четыре столичных рейса.

Фото из архива V102.ru.

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