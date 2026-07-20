20 июля: какой сегодня праздник в церкви

20 июля 2026 года, в понедельник, в православной церкви вспоминают праведную жизнь и подвиги сонма преподобных и мучеников. Кроме того, празднуют обретение мощей преподобного Герасима Болдинского и прославляют Влахернскую икону Божией Матери. Святые дня 20 июля 2026 года в церкви чтут память: • Преподобного Фомы, иже в Малеи (X) Этот византийский святой сменил военную карьеру на монашеский путь. Стремясь к уединению, он удалился на гору Малея, где по молитве был удостоен видения пророка Илии и благословения. Согласно преданиям, за строгую подвижническую жизнь обрел дар исцелений и чудотворений. Прославились чудесами и его святые мощи. • Преподобного Акакия, о котором повествуется в Лествице (VI). Сказание о преподобном Акакии привел в «Лествице» преподобный Иоанн Лествичник как пример терпения и послушания. Преподобный Акакий Новый, ученик сурового старца, прославился своим исключительным терпением. На протяжении девяти лет он сносил жестокие побои и несправедливые упреки своего учителя, неизменно отвечая на вопросы о самочувствии: «Как перед Господом — мне хорошо». Даже после смерти ученик не оставил свой обет послушания. Когда наставник усомнился в его смерти и голос из гроба ответил: «Творящий послушание не может умереть». Потрясенный этим чудом, раскаявшийся старец остаток дней провел в покаянии у могилы своего ученика. • Преподобной Евфросинии, в миру Евдокии, княжны Московской (1407). Преподобная Евфросиния Московская (в миру — Евдокия) была дочерью Суздальского князя Димитрия Константиновича и супругой Дмитрия Донского. С юных лет отличалась глубоким благочестием. Основала Вознесенский женский монастырь. После смерти мужа тайно вела подвижническую жизнь, носила вериги под княжескими одеждами. Воспитав пятерых сыновей (шестой умер в младенчестве), приняла постриг в монашество с именем Евфросиния. Почитается как образец христианского супружества и монашеского подвига в миру. Почитается как образец супружеской верности. Служит примером того, как благочестивая жизнь может перерасти в монашеское служение без ухода из мира. • Мучеников Перегрина, Лукиана, Помпея, Исихия, Папия, Саторнина и Германа (II). • Мученика Евангела (ок. 284—305). • Мученицы Кириакии (IV). • Преподобномученикам Епиктета пресвитера и Астиона монаха (290). • Священномученика Павла пресвитера (1918). Что еще празднуют сегодня в церкви Сегодня, 20 июля 2026 года, прославляют Влахернскую икону Божией Матери. Кроме того, в этот день празднуют обретение мощей преподобного Герасима Болдинского (2001).