Над Таганрогом и семью районами Дона ПВО уничтожила более 35 дронов

Ночью 20 июля средства ПВО уничтожили более 35 беспилотников над Таганрогом, Таганрогским заливом, а также в 7 районах области. Об этом сообщает губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.
Воздушной атаке подверглись Азовский, Матвеево-Курганский, Неклиновский, Миллеровский, Верхнедонской, Целинский, Чертковский районы.
В результате падения облаков БПЛА произошло возгорание лесной подстилки в Шолоховском районе. Пострадавших нет. Возгорание полностью ликвидировано.
Беспилотная опасность по Ростовской области сохраняется.
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