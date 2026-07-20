Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Над Таганрогом и семью районами Дона ПВО уничтожила более 35 дронов

Ночью 20 июля средства ПВО уничтожили более 35 беспилотников над Таганрогом, Таганрогским заливом, а также в 7 районах области. Об этом сообщает губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

Ночью 20 июля средства ПВО уничтожили более 35 беспилотников над Таганрогом, Таганрогским заливом, а также в 7 районах области. Об этом сообщает губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

Воздушной атаке подверглись Азовский, Матвеево-Курганский, Неклиновский, Миллеровский, Верхнедонской, Целинский, Чертковский районы.

В результате падения облаков БПЛА произошло возгорание лесной подстилки в Шолоховском районе. Пострадавших нет. Возгорание полностью ликвидировано.

Беспилотная опасность по Ростовской области сохраняется.

Узнать больше по теме
ПВО: что такое противовоздушная оборона и как она защищает небо
Противовоздушная оборона — это совокупность сил, средств и вооружения, предназначенных для обнаружения, сопровождения и уничтожения средств воздушного нападения. Современные системы ПВО считаются одним из ключевых элементов обеспечения национальной безопасности любого государства: собрали о них главное.
Читать дальше