Спрос на ИТ-инфраструктуру с графическими процессорами вырос в России в 6 раз

GPU-инфраструктура применяется для клиентской поддержки, работы с корпоративными базами знаний, обработки документов, речевой аналитики, антифрода и компьютерного зрения. Самой востребованной видеокартой стала NVIDIA A4000, ее используют 63% компаний. «Облако позволяет масштабировать вычислительные мощности по мере роста нагрузки без крупных капитальных вложений в оборудование, которое быстро устаревает», — отметил директор по стратегии и развитию ИИ Cloud.ru Дмитрий Юдин.