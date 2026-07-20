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В «Шушенском бору» посетителей просят не спасать птенцов, выпавших из гнезда

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Летом в национальном парке «Шушенский бор» посетители все чаще встречают птенцов, сидящих на земле или в траве. Специалисты напоминают: в большинстве случаев таким птицам помощь человека не нужна.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Летом в национальном парке «Шушенский бор» посетители все чаще встречают птенцов, сидящих на земле или в траве. Специалисты напоминают: в большинстве случаев таким птицам помощь человека не нужна.

Речь идет о слетках — молодых птицах, которые уже покинули гнездо, но еще не научились уверенно летать. Несмотря на беззащитный вид, они находятся под присмотром родителей, которые продолжают их кормить и защищать.

На водоемах парка в это время можно встретить и так называемых хлопунцов — маленьких утят, которые осваивают плавание и первые попытки полета. После тренировок они нередко выбираются на берег и прячутся в густой траве.

Орнитолог Объединенной дирекции Саяно-Шушенского заповедника и национального парка «Шушенский бор» Сергей Петров призывает не вмешиваться в естественный процесс взросления птиц.

«Если во время прогулки вы встретили такого слётка или хлопунца, самое разумное — отойти подальше и не беспокоить его. Даже если вам кажется, что поблизости никого нет — вам кажется. Период обучения всегда проходит под бдительным контролем родителей», — отметил специалист.

По словам орнитолога, попытки взять птенца на руки или перенести его в другое место могут только навредить. Присутствие человека способно привлечь внимание хищников или бродячих животных, что увеличивает риск для молодой птицы.