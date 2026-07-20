В «Шушенском бору» посетителей просят не спасать птенцов, выпавших из гнезда

«Если во время прогулки вы встретили такого слётка или хлопунца, самое разумное — отойти подальше и не беспокоить его. Даже если вам кажется, что поблизости никого нет — вам кажется. Период обучения всегда проходит под бдительным контролем родителей», — отметил специалист.