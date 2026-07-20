Голос как предупреждение: по каким симптомам можно заподозрить рак гортани

Как уточнили специалисты, симптомы зависят от места возникновения опухоли. Если она развивается на голосовых складках, то пациент замечает проблему рано. Если в надскладочном отделе, болезнь может долго не давать о себе знать, и человек обращается уже с запущенной формой.