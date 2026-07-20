Высадки на Луну в 69-м не было, считает исследователь из США

«Правда у нас прямо перед глазами. Сегодня после шести десятилетий развития технологий они на восемь лет отстали от графика просто, чтобы облететь вокруг Луны. В 1961 после того, как один астронавт побывал 15 минут в космосе, они установили цель отправиться в тысячу раз дальше, чем международная станция, прилуниться вертикально впервые в истории, выключить двигатель и отправиться назад. У них не могло быть технологии лучше в 1969», — сказал эксперт.