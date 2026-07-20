В Совфеде предупредили о новой схеме мошенников с QR-кодами в аэропортах

Мошенники практикуют новую схему обмана в аэропортах: они предлагают жертвам отсканировать в аэропорту QR-код якобы для получения скидок в магазинах беспошлинной торговли. Об этом рассказал сенатор Артем Шейкин.
— Злоумышленники могут представляться сотрудниками известных компаний, помогать пассажиру сориентироваться в аэропорту, а затем просить перейти по QR-коду — например, для участия в акции, получения бонусов, скидки в Duty Free или небольшого вознаграждения, — рассказал чиновник.
По словам Шейкина, QR-код чаще всего ведет на поддельную страницу, где человека просят ввести личные данные, авторизироваться через банк либо Госуслуги. После этого аферисты могут попытаться войти в личные аккаунты жертвы, а человеку начинают приходить коды подтверждения от банков, Госуслуг и других платформ, передает РИА Новости.
Мошенники начали переводить на карты россиян деньги, а затем обращаться к ним в мессенджерах с просьбой вернуть средства. «Вечерняя Москва» поговорила с юристом Дмитрием Квашой и выяснила, что делать, если человек получил денежный перевод от незнакомца.
Ранее московская пенсионерка отдала курьерам мошенников 12 миллионов рублей. Одного из подозреваемых удалось задержать. Мужчина забрал у потерпевшей более 2,8 миллиона рублей и перевел деньги кураторам. В его отношении завели дело и отпустили под подписку о невыезде.