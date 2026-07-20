В Совфеде предупредили о новой схеме мошенников с QR-кодами в аэропортах

По словам Шейкина, QR-код чаще всего ведет на поддельную страницу, где человека просят ввести личные данные, авторизироваться через банк либо Госуслуги. После этого аферисты могут попытаться войти в личные аккаунты жертвы, а человеку начинают приходить коды подтверждения от банков, Госуслуг и других платформ, передает РИА Новости.