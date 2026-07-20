Прогулка за грибами закончилась трагедией: мужчина утонул при переходе озера в ЕАО

В селе Дубовом Биробиджанского района двое мужчин отправились в лес за грибами. При переходе озера Дубки вброд один из них не вышел из воды. Сотрудникам МЧС поступило сообщение о трагедии на озере вечером 19 июля. 20 июля его тело было найдено без признаков жизни. Водоем не оборудован для купания.