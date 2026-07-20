Прогулка за грибами закончилась трагедией: мужчина утонул при переходе озера в ЕАО

В селе Дубовом Биробиджанского района двое мужчин отправились в лес за грибами. При переходе озера Дубки вброд один из них не вышел из воды. Сотрудникам МЧС поступило сообщение о трагедии на озере вечером 19 июля. 20 июля его тело было найдено без признаков жизни. Водоем не оборудован для купания.
Узнать больше по теме
МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.Читать дальше