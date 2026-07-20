Новый сезон женского клуба «Лада» для семей участников СВО стартует в Приморье осенью

В сентябре в рамках проекта «Лада» снова начнут оказывать помощь женщинам из семей участников специальной военной операции. Врачи-психологи и другие специалисты окажут психологическую и правовую поддержку, особое внимание уделят мамам и вдовам погибших. Участие в проекте бесплатное, присоединиться можно как очно, так и в онлайн-формате — помощь окажут жительницам всех муниципалитетов Приморья, в том числе и на отдаленных территориях. Проект реализуют специалисты Владивостокской поликлиники № 3. Команда оказывает психологическую помощь женам и близким участников СВО с 2023 года, и помогает преодолевать последствия утраты, стресса и тревоги.