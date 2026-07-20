МВД: Мошенникам нужен психологический контроль над жертвой

До этого аферисты также начали переводить на карты россиян деньги, а затем обращаться к ним в мессенджерах с просьбой вернуть средства. «Вечерняя Москва» поговорила с юристом Дмитрием Квашой и выяснила, что делать, если человек получил денежный перевод от незнакомца.