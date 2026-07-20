МВД: Мошенникам нужен психологический контроль над жертвой

Телефонные аферисты стремятся установить психологический контроль над жертвой, чтобы вовлечь ее в преступную деятельность. Об этом в понедельник, 20 июля, рассказали в пресс-центре МВД РФ.
По данным ведомства, мошенники, преследуя эту цель, выдают себя за представителей правоохранительных органов. Они сообщают человеку о попытках оформить кредит, из-за чего жертва начинает переживать.
— В сложившихся условиях задачей мошеннических кол-центров становится не только хищение денежных средств, но и получение психологического контроля над людьми в целях их дальнейшего использования в преступной деятельности, — цитирует заявление ТАСС.
Кроме того, злоумышленники, чтобы оказать влияние на человека, сообщают, что его обвиняют в финансировании запрещенных организаций, или говорят, что данные жертвы попали к преступникам и нужно «помочь следствию».
До этого аферисты также начали переводить на карты россиян деньги, а затем обращаться к ним в мессенджерах с просьбой вернуть средства. «Вечерняя Москва» поговорила с юристом Дмитрием Квашой и выяснила, что делать, если человек получил денежный перевод от незнакомца.