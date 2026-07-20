В Красноярске разыгрывают семь участков под автомойки и склады

Каждый объект идет отдельным лотом, а все места уже нанесены на интерактивную карту города. Договоры на пользование этими площадками заключат на семь лет. При этом будущие арендаторы обязаны согласовать внешний вид своих построек на архитектурно-планировочной комиссии при управлении архитектуры. Без этого разрешение на установку им просто не дадут. Победителей торгов объявят 17 августа.