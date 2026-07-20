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В Красноярске разыгрывают семь участков под автомойки и склады

В Красноярске появятся новые автомастерские и склады.

Источник: Комсомольская правда

20 июля стало известно, что в Красноярске идет аукцион, на котором разыгрывают места для семи временных сооружений. Предприниматели смогут разместить там автомойки, автомастерские, автодромы или складские помещения. Участки расположены в Октябрьском, Кировском и Ленинском районах.

Каждый объект идет отдельным лотом, а все места уже нанесены на интерактивную карту города. Договоры на пользование этими площадками заключат на семь лет. При этом будущие арендаторы обязаны согласовать внешний вид своих построек на архитектурно-планировочной комиссии при управлении архитектуры. Без этого разрешение на установку им просто не дадут. Победителей торгов объявят 17 августа.

В департаменте градостроительства напомнили, что с начала года уже прошли аукционы по шестнадцати другим местам для пободных целей. Там планируют установить кофейные автоматы и небольшие торговые точки.