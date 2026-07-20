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Прокуратура требует приостановить работу небезопасного пансионата в «Сибирской Венеции» (видео)

Прокуратура Сосновоборска выявила грубейшие нарушения пожарной безопасности в частном пансионате «Изумрудный», расположенном на территории «Сибирской Венеции».

Прокуратура выявила грубейшие нарушения пожарной безопасности в частном пансионате «Изумрудный», расположенном на территории коттеджного поселка «Сибирская Венеция» под Красноярском. Жившие там постояльцы, в том числе маломобильные пожилые люди и инвалиды, в случае пожара не смогли бы самостоятельно выбраться.

В ходе проверки установлено, что в здании не было ни автоматической системы пожаротушения, ни огнетушителей, ни внутреннего противопожарного водопровода. Аварийное освещение на путях эвакуации отсутствовало, а двери экстренных выходов были заблокированы.

Прокуратура обратилась в суд с требованием приостановить деятельность пансионата. Пока решение по иску не принято, надзорное ведомство добивается принятия обеспечительных мер — запрета на использование опасных помещений для размещения людей.

Отметим, по документам, в пансионате проживают 42 человека, на момент проверки там находились 29 постояльцев.

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