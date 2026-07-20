Прокуратура требует приостановить работу небезопасного пансионата в «Сибирской Венеции» (видео)

Прокуратура выявила грубейшие нарушения пожарной безопасности в частном пансионате «Изумрудный», расположенном на территории коттеджного поселка «Сибирская Венеция» под Красноярском. Жившие там постояльцы, в том числе маломобильные пожилые люди и инвалиды, в случае пожара не смогли бы самостоятельно выбраться.