Циклон нарушил транспортное сообщение на севере Хабаровского края

Работа аэропорта «Мунук» в Аяне ограничена из-за подтопления взлетно-посадочной полосы. На трассе Аян — Нелькан движение пришлось пустить по объездному маршруту. Кроме того, временно ограничен проезд по трассе Охотск — Аэропорт, которую ранее подтопило и частично размыло. Проезд к аэропорту организован по временной схеме. Сразу после снижения уровня воды начнутся восстановительные работы. При этом специалисты продолжают постоянно следить за ситуацией на реках и других водоемах. Так, уровень воды в реке Кур у села Новокуровка может подняться до 650−700 сантиметров, а в реке Урми у села Кукан он может достигнуть 820−850 сантиметров. Также высокий уровень воды фиксируется в реках Бурея, Бикин, Хор, Подхоренок, Матай, Кия, Кур, Манома, Амгунь и Нимелен.