От 21 тысячи рублей: автомобили должников из Башкирии пустят с молотка

В Башкирии пройдут торги по продаже имущества, перешедшего в собственность государства. На продажу выставили 71 лот — в основном легковые автомобили, а также мотоциклы, скутеры и мотовездеходы.
Все машины продаются в том состоянии, в котором находятся, — их работоспособность никто не проверял. Привести автомобиль в соответствие с требованиями техрегламента и при необходимости оплатить утилизационный сбор покупатель должен самостоятельно.
В списке — легковые автомобили:
— Renault SR 2010 г. — 148 000 ₽
— ВАЗ 2114 2009 г. — 47 200 ₽
— Lada 219170 2014 г. — 83 600 ₽
— Daewoo Nexia 2008 г. — 44 400 ₽
— Lada Granta 2015 г. — 121 600 ₽
— Lada 217230 2009 г. — 62 000 ₽
— ВАЗ 2121 2008 г. — 24 400 ₽
— Lada Samara 2007 г. — 38 800 ₽
— Lada Granta (год не указан) — 90 400 ₽
— ВАЗ 21101 2005 г. — 20 800 ₽
— Skoda Octavia 2014 г. — 213 200 ₽
— Chevrolet KLAN 2012 г. — 110 800 ₽
— Hyundai Accent 2005 г. — 78 000 ₽
— ВАЗ 211440 2008 г. — 30 000 ₽
— Ford Mondeo 2012 г. — 223 200 ₽
— Ford Focus 2007 г. — 104 400 ₽
— Datsun on-DO 2017 г. — 112 400 ₽
— Lifan 214813 2012 г. — 61 600 ₽
— ВАЗ 21099 1998 г. — 24 000 ₽
— ВАЗ 2104 2018 г. — 21 200 ₽
— Skoda Oktavia Tour 2008 г. — 103 600 ₽
— Lada Priora 2015 г. — 31 600 ₽
— Chevrolet KL Cruze 2014 г. — 150 400 ₽
— ВАЗ 21102 2003 г. — 26 800 ₽
— ВАЗ 21121 2007 г. — 24 400 ₽
— Lada Priora 217230 2012 г. — 70 800 ₽
— Lada Priora 2008 г. — 53 600 ₽
— ВАЗ 21150 2005 г. — 22 800 ₽
— Lada 219010 2013 г. — 76 400 ₽
— ВАЗ 2121 (год не указан) — 86 800 ₽
— Lada Granta 2021 г. — 200 000 ₽
— ВАЗ 21093 1999 г. — 24 400 ₽
— Hyundai Solaris 2019 г. — 252 400 ₽
— Chevrolet Lanos 2008 г. — 30 400 ₽
— Geely MK-Cross 2012 г. — 64 000 ₽
— Ford Focus 2008 г. — 100 800 ₽
— Daewoo Nexia 2012 г. — 37 200 ₽
— ВАЗ 2114 2013 г. — 46 800 ₽
— Chevrolet Lanos 2006 г. — 23 200 ₽
— Renault Logan 2008 г. — 78 400 ₽
— ВАЗ 21101 2007 г. — 47 600 ₽
— Lada Kalina 2016 г. — 130 800 ₽
— Kia Ceed 2017 г. — 271 600 ₽
— ВАЗ 2109 1990 г. — 29 200 ₽
— Geely СК-1 2007 г. — 58 800 ₽
— ВАЗ 21083 2001 г. — 53 600 ₽
— ВАЗ 21120 2003 г. — 26 800 ₽
— Ford Focus 2016 г. — 215 600 ₽
— Lada Kalina 111730 2013 г. — 95 600 ₽
— ВАЗ 21102 2002 г. — 27 600 ₽
— Lada 21134 2011 г. — 33 200 ₽
— Daewoo Matiz 2012 г. — 47 600 ₽
— Lada Granta 2020 г. — 193 200 ₽
— ВАЗ 21074 2003 г. — 23 600 ₽
— ВАЗ 2108 2011 г. — 31 200 ₽
— FAW CA7130 VITA 2007 г. — 52 400 ₽
— ВАЗ 21083 1999 г. — 24 400 ₽
— ВАЗ 11113 Ока 2005 г. — 66 800 ₽
— Chevrolet Niva 2007 г. — 81 200 ₽
— Cherry S12 2009 г. — 52 400 ₽
— ВАЗ 21102 (год не указан) — 21 200 ₽
— Lada Priora 2011 г. — 60 000 ₽
— Mitsubishi Galant ES 2000 г. — 78 000 ₽
Заявки принимают до конца месяца, до 31 июля, на электронной площадке «РТС-Тендер».