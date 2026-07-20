Министерство образования региона апробировало модель реализации адаптированных программ дополнительного образования для детей с ОВЗ

Мы понимаем, что современный мир требует гибкости, поэтому мы не останавливаемся на достигнутом. Вместе с учениками постоянно растут и сами учителя. Педагоги проходят непрерывное обучение, участвуют в программах обмена опытом и стажировках на базе ведущих коррекционных центров региона. Мы создали систему методического наставничества, где педагоги массовых школ учатся у дефектологов, а специалисты по творчеству осваивают приемы тьюторского сопровождения. Наша цель — чтобы каждый учитель чувствовал себя уверенно рядом с особенным ребенком. Когда педагог владеет современными технологиями альтернативной коммуникации и методами прикладного анализа поведения, он может раскрыть талант любого ученика. Именно такой комплексный подход позволяет нам интегрировать этих детей в полноценную жизнь общества". — сказал министр образования Нижегородской области Михаил Пучков.