Министерство образования региона апробировало модель реализации адаптированных программ дополнительного образования для детей с ОВЗ

В 2025—2026 учебном году Центр развития творчества детей и юношества Нижегородской области регионального министерства образования инициировал и обеспечил запуск модели по реализации адаптированных дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ для детей с особенностями здоровья. Об этом рассказали в министерстве.
Проект стал одним из ключевых шагов региона в развитии доступного дополнительного образования и дал измеримый результат.
По данным регионального Навигатора, на старте учебного года охват дополнительным образованием детей с особенностями здоровья составлял 1,44%, а к концу года, благодаря большой системной работе Центра, регион вышел на показатель 56,7%.
«Для нас принципиально важно, чтобы дополнительное образование было не номинальным, а реальной возможностью для каждого ребенка, с учетом его особенностей и образовательных потребностей. Рост охвата с 1,44% до 56,7% это итог совместной, очень большой работы: методической, организационной и, главное, педагогической», — отметил директор Центра развития творчества детей и юношества Нижегородской области, Андрей Попов.
В рамках апробационной модели на базе пяти коррекционных образовательных организаций региона были реализованы адаптированные программы трех направленностей:
— художественной,
— естественнонаучной,
— технической.
Одним из главных факторов успеха стало организационное методическое сопровождение педагогов, реализующих адаптированные программы. В течение года Центр проводил заседания методического совета с участием специалистов, включенных в проект. На встречах педагоги представляли промежуточные результаты реализации программ, анализировали сложности и находили решения, обсуждали эффективность методов и технологий, обменивались практиками и проводили профессиональную рефлексию.
Эта работа позволила оперативно корректировать содержание и организацию занятий, обеспечить поддержку педагогов и сформировать банк эффективных практик, подтвердивших результативность в ходе апробации.
Наиболее результативными стали практико-ориентированные занятия с поэтапным показом действий педагога, опорой на образцы и творческими заданиями, учитывающими индивидуальный темп каждого ребенка. Отмечены высокая вовлеченность и устойчивый интерес к занятиям в течение учебного года.
Положительно зарекомендовали себя наблюдения за объектами живой природы, мини-исследования и проектные форматы, в том числе с применением декоративно-прикладного творчества (например, создание макета экотропы). Практическая работа и наглядные материалы поддерживали мотивацию и способствовали формированию экологических представлений.
Высокий интерес вызвали компьютерные технологии и интерактивные задания. Одновременно анализ результатов показал целесообразность дальнейшей корректировки отдельных тем и упрощения части материала с учетом возрастных и образовательных возможностей обучающихся.
Апробация показала востребованность адаптированных программ, устойчивый интерес детей к занятиям и эффективность выбранных педагогических подходов. При этом ключевой результат — не только запуск конкретных программ, а создание работающей модели, которую можно расширять и тиражировать.
"Развитие сферы дополнительного образования для детей с особенностями здоровья — это сегодня очень важно. В системе образования Нижегородской области обучается 16,5 тысяч таких ребят. Для нас за этой цифрой стоит главная задача — дать каждому из них реальный инструмент для социализации и будущей профессии.
Мы понимаем, что современный мир требует гибкости, поэтому мы не останавливаемся на достигнутом. Вместе с учениками постоянно растут и сами учителя. Педагоги проходят непрерывное обучение, участвуют в программах обмена опытом и стажировках на базе ведущих коррекционных центров региона. Мы создали систему методического наставничества, где педагоги массовых школ учатся у дефектологов, а специалисты по творчеству осваивают приемы тьюторского сопровождения. Наша цель — чтобы каждый учитель чувствовал себя уверенно рядом с особенным ребенком. Когда педагог владеет современными технологиями альтернативной коммуникации и методами прикладного анализа поведения, он может раскрыть талант любого ученика. Именно такой комплексный подход позволяет нам интегрировать этих детей в полноценную жизнь общества". — сказал министр образования Нижегородской области Михаил Пучков.
Следующий шаг — разработка региональных методических рекомендаций по реализации адаптированных дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ в образовательных организациях Нижегородской области. В них будут описаны эффективные педагогические практики, методические подходы и организационные условия, подтвердившие результативность в ходе проекта.
Напомним, мы рассказывали, что в Нижегородской области создают систему поддержки детей с ограниченными возможностями здоровья.
Фото: Анна Курицына, Центр развития творчества детей и юношества Нижегородской области.